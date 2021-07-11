Ион Чебан: Я проголосовал за изменения и за людей, к которым есть доверие

0

Генеральный примар Кишинёва Ион Чебан с супругой пришли сегодня на избирательный участок, где исполнили свой гражданский долг и проголосовали на досрочных парламентских выборах. Как отметил градоначальник, он проголосовал за будущее детей и родителей, за изменения и за людей, к которым есть доверие.

– У нас необычайно красивая страна, патриоты, которые любят эту землю, где бы они ни находились, и которые заслуживают хорошей жизни. Я хочу, чтобы с завтрашнего дня не звучали красивые слова и обещания, а были продемонстрированы ответственность и зрелость. Если вы спросите меня, каких перемен я хочу в стране, я отвечу – таких, которые происходят в Кишинёве последние полтора года, – подчеркнул Чебан.

Также он написал на своей странице в соцсети, что сегодня на протяжении всего дня все пункты вакцинации в муниципии работают по расширенной программе с 7:00 до 21:00. Желающие могут сделать прививки.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.