Ион Чебан: Я хочу честного сотрудничества с бизнесом, но с соблюдением интересов горожан

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Строители, владельцы киосков и рекламного бизнеса – это лишь некоторые из тех, кто ненавидит генерального примара муниципия Иона Чебана. Такое мнение высказал он сам в ходе передачи на частном телеканале. По его словам, связано это с тем, что строить и делать как раньше всё, что они хотели, у них уже не получается.

– Думаю, некоторые ненавидят меня просто до мозга костей. Ненавидят те, кто накопил долги на сумму 16 миллионов леев за использование подземных переходов. Они зарабатывали, паразитируя на городе. Нас ненавидят владельцы эвакуированных киосков вокруг Центрального рынка. Нас ненавидят те, кто “под столом” приобретал землю в городе. Но мне не нужно, чтобы меня все любили, я хочу, чтобы все были честны друг с другом. Я не собираюсь защищать интересы бизнеса, я хочу честных, открытых отношений с ними, без коррупции. Я буду защищать интересы горожан, – подчеркнул градоначальник.

Напомним, ранее Ион Чебан заявил, что “рекламная мафия” сегодня в отчаянии и старается запугать примарию Кишинёва и лично примара, чтобы отстоять свои собственные интересы.

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