Ион Чебан: Из-за популизма некоторых мунсоветников Кишинёв мог лишиться 55 миллионов леев

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Некоторые муниципальные советники не хотели принимать безвозмездную финансовую помощь на общую сумму 55 миллионов леев из государственного бюджета и от ЕС.

Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он возмутился, что эти народные избранники, вместо того, чтобы работать на благо кишинёвцев, предпочитают заниматься в мунсовете политикой.

Из-за популизма некоторых членов мунсовета возник риск остановки финансирования, что нарушило бы деятельность примарии Кишинёва. Дело в том, что сегодня последний день, когда можно было осуществить корреляцию местного бюджета с государственным. Если бы Муниципальный совет не одобрил её, то грант не дошёл бы до Кишинёва, – отметил градоначальник.

Одобренная при этой процедуре сумма в 40 миллионов леев предназначена исключительно для проведения ремонта внутриквартальной инфраструктуры, а 2 миллиона леев – на обеспечение медицинским оборудованием муниципальной больницы Святого Архангела Михаила.

Более того, помимо упомянутых выше сумм, 13 миллионов уже зачислены на счёт примарии в качестве гранта в рамках проекта MOVE IT like Lublin, финансируемого Европейским союзом. Цель программы – модернизация системы общественного транспорта в Кишинёве.

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