Ион Чебан: Из-за бюрократии в процессе закупки 100 автобусов жители пригородов мёрзнут на остановках

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Если бы не бюрократия и опротестование результатов конкурса на закупку автобусов, то пригороды Кишинева еще в июне получили бы жизненно необходимый им общественный транспорт. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан в ходе заседания с примарами пригородных населенных пунктов в ответ на их жалобы.

Он отметил, что если бы в марте нынешнего года Муниципальный совет согласился пойти более простым и быстрым путем, то эта проблема давно была бы решена.

– Результаты конкурса отправлены на пересмотр, но по факту отменены, и теперь необходимо проводить конкурс вновь. Согласно всем процедурам, раньше февраля этот вопрос не будет решен. Со своей стороны мы сделали все необходимое, все процедуры были осуществлены прозрачно, мы зарезервировали 261 миллион леев. Мне очень жаль, что из-за бюрократических процедур мы не можем обеспечить жителей пригородов качественным общественным транспортом, и в итоге сейчас людям приходится мерзнуть на остановках. Мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы эти 100 автобусов наконец прибыли в Кишинев, – заверил градоначальник.

Напомним, победителем конкурса на приобретение 100 автобусов для Кишинева была признана компания-производитель ISUZU Anadolu Otomotiv Sanazii ve Ticaret, предложившая цену в 156 400 долларов за транспортную единицу. Все члены рабочей группы единогласно проголосовали за предложение фирмы. Однако это решение было опротестовано в Нацагентстве по рассмотрению апелляций, которое приняло решение не в пользу примарии и жителей Кишинева.

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