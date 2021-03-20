Ион Чебан из самоизоляции: Работаю, это не запрещено

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Диагноз “коронавирус” для генпримара муниципия – не повод расслабляться.

Ион Чебан опубликовал несколько снимков, на которых запечатлел, чем он занимается со времени диагностирования у него COVID-19. Так, вокруг примара много документов, а на мониторе – отнюдь не компьютерная игра, а онлайн-заседание.

Вместе с коллегами, преторами секторов и ответственными лицами мы обсудили все необходимое для начала работы по восстановлению и обновлению инфраструктуры города. В этом году у нас запланированы десятки проектов во всех секторах. В повестке – дороги, тротуары, дворы жилых домов, парки, скверы, зелёные зоны и другие объекты, – отметил он.

Чебан пообещал, что вскоре будут обнародованы все адреса, где будет проводиться ремонт, а по каждому проекту пройдут консультации и обсуждения с гражданами.

Спасибо всем за пожелания здоровья. Берегите себя и своих близких! – призвал генпримар.

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