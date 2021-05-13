Ион Чебан: Инвестиционная карта Кишинёва должна также помочь развитию пригородов

0

У пригородов Кишинёва есть огромный потенциал для привлечения инвесторов, которые помогут создать рабочие места, развить экономическую инфраструктуру и туризм, а также привлечь посетителей. Такое мнение выразил генеральный примар муниципия Ион Чебан в связи с происходящим сейчас процессом разработки инвестиционной карты Кишинёва.

Градоначальник отметил, что важно собирать информацию для данной карты как по столице, так и по пригородам муниципия.

В связи с этим мы обратились к примарам всех пригородов с призывом принять участие в представлении предложений по инвестиционным целям, которые будут размещены на этой карте с целью привлечения инвестиций в развитие не только столицы, но и всех населённых пунктов, входящих в состав муниципия – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.