Ион Чебан и TIKA предоставили продуктовые наборы Обществу незрячих и Ассоциации слабослышащих

0

Генеральный примар Ион Чебан посетил Общество незрячих и Ассоциацию слабослышащих в Кишинёве. При содействии представителей Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) гражданам были предоставлены продуктовые наборы – более 220 коробок.

– Пообщался с людьми и рассказал им, что мы делаем всё возможное, чтобы все осуществленные инфраструктурные проекты соответствовали требованиям для всех категорий граждан. Радует, что отремонтированный в прошлом году сквер по ул. Пьетрарилор, 14/4, предназначенный в том числе и для слабовидящих людей, получил высокую оценку со стороны незрячих, значительная часть которых проживает поблизости, – отметил градоначальник.

Так, здесь были созданы условия для отдыха, а также для занятий спортом – обустроены пешеходные аллеи и многофункциональный стадион. Также было нанесено тактильное покрытие и установлены перила, оборудована зона отдыха, установлены детская и фитнес-площадка, смонтирована система освещения, установлены камеры видеонаблюдения и уличная мебель, благоустроена зелёная зона.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.