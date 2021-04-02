Ион Чебан: Если в этом году будет запах от очистных – с некоторыми руководителями попрощаемся

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Примария Кишинёва предприняла и продолжает делать все необходимое на Станции по очистке сточных вод, чтобы неприятного запаха в столице больше не было.

Об этом заявил генеральный примар Ион Чебан. Он заметил, что в прошлом году впервые за многие годы неприятный запах в Кишинёве присутствовал лишь несколько дней, и он был локальным – не был распространён по всему городу.

Мы накрыли хранилища ила, которые “благоухали” долгие годы, провели дезинфекцию, провели необходимые действия с геотубами, которые не были предназначены для длительного хранения ила, предприняли и другие меры. Кроме того, как я рассказывал ранее, выяснилось, что 47 экономических агентов сбрасывали в водоёмы и канализацию различные загрязняющие вещества. И, несмотря на то, что по закону они обязаны иметь свои станции по предварительной очистке, они их не имеют и не торопятся ими обзаводиться, так как это – немалые затраты. В данной ситуации максимум, что может сделать примария – отключать таких экономических агентов от систем, что мы и делали в прошлом году. Но нам и это запретили делать, – отметил Чебан.

Что касается текущего года и наступающего лета, генпримар заявил, что в Apă-Canal Chişinău и профильных управлениях его заверили, что плохих запахов не будет.

Но если в этом году запах всё же появится снова, то с некоторыми руководителями мы попрощаемся. Надеюсь также, что не будет провокаций – так, я слышал, что в прошлом году были попытки выброса в канализационную систему неких специальных таблеток. Но эта проблема – в компетенции правоохранительных органов, – сказал Чебан.

Также он отметил, что примария просит от министерства финансов и Госканцелярии подписания протокола по решению Национального экологического фонда касательно проекта по пиролизу. Речь идёт о пяти больших установках, которые позволят существенно уменьшать количество ила – со 100 кубометров до 15-16 кубометров. При этом ил не будет иметь запаха и может быть использован в качестве удобрения.

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