Ион Чебан: Чтобы Кишинёв активно развивался, система распределения его доходов должна быть справедливой

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Доходы Кишинёва должны соответствовать ожиданиям, а люди должны чувствовать изменения. Об этом заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан в связи с тем, что в Кишинёве проживает около трети граждан всей страны, а большая часть собранных налогов отправляется в государственный бюджет.

Градоначальник обсудил эту тему, а также местные налоги с экспертами, вице-примарами и муниципальными советниками на предварительной презентации Исследования по разработке новой методологии расчёта и применения местных налогов в Кишинёве. Проект “Предсказуемая и прозрачная система местного налогового администрирования в Кишинёве” был реализован IDIS Viitorul в партнерстве с примарией и при финансовой поддержке правительства Великобритании в рамках программы UK Aid. До этого этапа анализировались действующая система местного налогового администрирования в Кишинёве, положения правовой и нормативной баз, а также социально-экономическая эволюция и динамика сбора местных налогов в столице.

Цель этого анализа состоит в том, чтобы наконец получить чёткое представление о местных налогах, применяемых в муниципии, и о слабых местах, а затем определить решения, которые улучшат местную систему налогового администрирования, – рассказал Ион Чебан.

Генпримар подчеркнул, что без продуманной, прозрачной и предсказуемой местной налоговой политики Кишинёв по-прежнему будут ограничивать в том, что касается доходов.

В то же время местные налоги должны применяться справедливо, способствовать развитию деловой среды и быть соразмерными доходам, полученным экономическими агентами. Для этого мы будем учитывать передовой опыт Европейского союза, – уточнил Чебан.

По его словам, неправильно, чтобы из-за несправедливой системы распределения доходов столица находилась в очень тяжёлом финансовом положении, как это происходит сейчас. Пересмотр доходообразующих компонентов муниципия, в частности, возможность частичного включения подоходного налога юридических лиц (чтобы он доходил до муниципального бюджета), существенно помогли бы развитию Кишинёва.

У Кишинёва каждый год остаётся мало денег – всего несколько миллионов для инвестиционных проектов. Что на эти деньги можно сделать для миллиона человек, проживающих в столице? Ничего. Но все мы хотим дороги, тротуары, дворы и скверы, отремонтированные по новейшим европейским стандартам, – отметил генпримар.

Он уточнил, что муниципалитету необходим План действий по разработке и применению новой методологии расчёта местных налогов, администрируемых Кишинёвом. Для этого будут проводиться консультации с представителями Министерства финансов и CALM.

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