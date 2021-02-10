Ион Чебан: Число случаев COVID-19 в столице растёт, в больницах мало свободных мест (ВИДЕО)

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Министерство здравоохранения и примария Кишинёва могут разработать новую стратегию в связи с ростом числа случаев заболевания COVID-19 как в столице, так и по стране в целом.

Такое заявление прозвучало от генпримара муниципия во время передачи на “Moldova 1”.

В январе в наших больницах было много свободных мест, мы надеялись, что пандемия пошла на спад. Но, увы, количество заболеваний вновь выросло – сейчас есть лишь несколько свободных мест. Такой рост не очень понятен, так как прогнозы экспертов были иными. Естественно, мы контактируем с министерством, и на случай дальнейшего роста числа заболевших необходима новая стратегия, – отметил Чебан.

Генпримар в очередной раз призвал всех граждан соблюдать рекомендованные специалистами и властями меры по защите от коронавируса, и добавил, что муниципальные больницы оснащены всем необходимым.

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