Ион Чебан: Центральные власти должны платить за уборку у их зданий, мы не обязаны заниматься благотворительностью

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Генеральный примар муниципия возмутился тем, что сотрудники МП “Spații Verzi” безвозмездно наводят чистоту вокруг частных зданий, а также зданий, числящихся за центральными властями – парламентом, президентурой, правительством.

Градоначальник высказал уверенность в том, что как частные лица, так и центральные власти должны платить за уборку.

Они берут наши здания и участки, а мы должны бесплатно им уборку делать? Пусть платят, мы не обязаны заниматься благотворительностью. Речь идёт о миллионах леев. Ведь нам никто ничего не даёт бесплатно. У нас забирают всё и распределяют по стране. После всех выплат мы остаёмся с несколькими десятками миллионов леев. Мы остаёмся без инвестиций, без ремонта детсадов, школ, тротуаров, дорог. Нам не оставляют ничего, и мы ещё должны бесплатно им уборку делать? Кишинёвцы хотят, чтобы город преображался, но они не знают, что практически все выплачиваемые ими налоги не остаются в столице. Этот вопрос необходимо вновь поднять в парламенте, – заявил Ион Чебан.

Примар потребовал от руководства “Spații Verzi” предоставить список зданий и участков, находящихся в частной собственности и в собственности центральных властей.

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