Ион Чебан: Благодаря качественному образованию мы вырастим сильную и умную молодежь

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Образование должно стать постоянным национальным приоритетом в Молдове. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан по случаю Международного дня образования, который отмечается в молдавской столице уже во второй раз.

Примэрия Кишинева организовала сегодня торжественное мероприятие с вручением наград за заслуги за 2020 год в сферах здравоохранения, образования, культуры и спорта.

– Я обратил сегодня внимание на наших учеников и юных спортсменов, деятелей культуры и врачей. Люди – это богатство любого государства, и я горжусь работой и профессионализмом наших специалистов. Считаю, что образовательный процесс должен продолжаться всю жизнь, а не только в детском саду, школе или ВУЗе. Никогда не поздно меняться, учиться и развиваться. Это наш приоритет как на 2021 год, так и на последующие годы, – отметил градоначальник.

Ион Чебан рассказал также, что сегодня ЮНЕСКО отмечает третий Международный день образования под девизом: «Восстановить и оживить образование для поколения COVID-19». Усилия направлены на пересмотр подхода к образовательному процессу.

– Одним из решений стало создание цифровой библиотеки educatieonline.md, которая является альтернативным инструментом обучения. Здесь есть не только учебные материалы для школьников, но также видео и информационная продукция для родителей – очень важная, особенно в связи с пандемией, изоляцией и дистанционным обучением, – подчеркнул он.

В 2020 году Кишинев присоединился к глобальной сети ЮНЕСКО «Обучающиеся города». Помимо этого, молдавская столица была включена в международную карту образовательных проектов Learning Planet.

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