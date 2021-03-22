Ион Чебан: Бюрократия центральных властей оставила Кишинёв без ремонта дорог

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Несмотря на то, что в столичном бюджете предусмотрены средства на ремонт ям, покрыть их горячим асфальтом нет возможности, пока не одобрен регламент о его производстве.

Об этом в ходе оперативного заседания глав муниципальных служб заявил генеральный примар муниципия Ион Чебан. Он отметил, что процесс затягивается с декабря 2020 года Министерством экономики и инфраструктуры.

Мы не можем ремонтировать улицы, заделывать ямы или ремонтировать дворы многоквартирных домов. Муниципалитету на данный момент нечем залить ямы. Это абсолютная безответственность, и я даже предложил МП “Exdrupo” поехать к правительству и выгрузить там фрезерованный асфальт, чтобы заблокировать двери. Может, так они поймут, что нужно прекратить бюрократию и приступить к работе, – возмутился градоначальник.

Ион Чебан добавил, что на данный момент “Exdrupo” работает на улицах столицы, где ситуация очень серьёзная, при помощи фрезерованного асфальта или щебня. Другого решения у муниципалитета пока нет.

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