Ион Чебан бьёт тревогу: В больницах нужно создать больше мест для детей с COVID-19

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Число детей, зараженных коронавирусом, увеличивается, а в муниципальных больницах превышены возможности госпитализации. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан, отметив, что Чрезвычайная комиссия по общественному здоровью муниципия Кишинёв просит Министерство здравоохранения открыть новые отделения для лечения детей от COVID-19 в республиканских больницах.

– В Муниципальной детской инфекционной больнице и в Муниципальной детской больнице им. Игнатенко лежат пациенты как из Кишинёва, так и из республики. Всем нужна помощь. Соответственно, сегодня вечером наши специалисты заявили об этом на заседании минздрава и запросили об открытии новых отделений COVID-19 для детей в республиканских больницах, – рассказал градоначальник.

На данный момент в Муниципальной детской клинической больнице им. Валентина Игнатенко имеется 4 отделения на 117 мест для несовершеннолетних с подтверждённым коронавирусом. В настоящее время в больницах находятся 97 детей.

Всего же в Кишинёве сейчас есть: 106 мест для детей с COVID-19 в Муниципальной клинической детской инфекционной больнице, 30 мест (1 отделение) для беременных (лёгкие формы) в МКБ «Св. Троица», 60 мест для беременных с подтвержденным диагнозом COVID-19 в муниципальном роддоме №2. Также в больнице «Георге Палади» будут задействованы 60 мест для беременных женщин с подозрением или подтверждённым диагнозом COVID-19.

Для взрослых пациентов есть 300 мест в МКБ «Св. Архангел Михаил», 200 мест в МКБ «Св. Троица», а с понедельника, 24 января, будут активированы 150 мест в Муниципальной клинической фтизиопульмонологической больнице. Также уже готовы 450 мест в отделении COVID-19 на Moldexpo.

– Я предупреждал об этом кризисе ещё в декабре, когда попросил совместно с минздравом провести оценку ситуации в муниципии в сфере медицины. Но нас не услышали, никаких мер не было предпринято. В условиях пандемии решения должны обсуждаться и внедряться стратегически, посредством резервного плана COVID-19. Нужно принимать меры скоординированно и реагировать немедленно! – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

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