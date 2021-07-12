Ион Чебан: Без поддержки центральных властей примария бессильна, когда её по суду лишают земель и недвижимости

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Примария Кишинёва представит компетентным органам, в том числе парламенту, обращения для регулирования законодательной базы касательно парковок и проблемных строек в городе.

Об этом заявил генпримар Ион Чебан. Он отметил, что уже много раз просил подготовить эту информацию и отправить в компетентные органы весь пакет со всеми адресами и несоответствиями.

Надеюсь, что теперь эта инициатива будет реализована. За это отвечает вице-примар столицы Илие Чебан. Я знаю, что это большая работа, но очень важно, чтобы специалисты и компетентные органы высказались по этим очень актуальным для столицы темам, – заявил градоначальник.

Чебан подчеркнул, что без поддержки центральных властей примария Кишинёва бессильна в тех случаях, когда её лишают земель, недвижимости или зданий по итогам судебных решений. При этом он также отметил, что есть и профессионалы, которые превыше всего ставят закон и встают на сторону муниципия.

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