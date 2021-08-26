Ион Чебан: Амброзия – это проблема не только Кишинёва, её необходимо решать на уровне правительства и парламента

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Муниципальное предприятие «Ассоциация по управлению зелёными насаждениями» ежедневно принимает меры по ликвидации амброзии как техническим, так и химическим способами. Об этом на своей странице в соцсети сообщил генеральный примар Ион Чебан, уточнив, что в период с 4 июня по 23 августа 2021 было выявлено и уничтожено 147 очагов амброзии на территории около 33 га.

– О муниципальных очагах мы знаем и уничтожаем растения, но на частных землях мы не можем этого делать, так как это противоречит закону. На территории Кишинёва ведутся интенсивные работы по борьбе с амброзией, однако её пыльца распространяется на десятки километров. Это значит, что поля в пригородах или районах рядом с муниципием служат сильным источником аллергена для всех граждан, – заявил градоначальник.

По словам Чебана, примары других населенных пунктов и бывшее руководство Минсельхоза, с которыми он беседовал, ссылаются на нехватку денег.

– В связи с этим прошу правительство и парламент скорректировать нормативно-правовую базу для установления констатирующего органа и порядка применения санкций к тем, кто не ликвидирует амброзию с управляемых земель, а также выделить финансовые средства пригородам и районам рядом с Кишинёвом для борьбы с амброзией, – заявил генпримар.

Также он отметил, что муниципалитет намерен создать отдельную организацию, специализирующуюся на борьбе с растением. Бригада рабочих должна быть оснащена электрическими опрыскивателями, химическими опрыскивателями и мотокосилками для технических способов удаления амброзии.

– Мы незамедлительно реагируем на все жалобы граждан, независимо от того, является ли эта земля муниципальной или частной. На портале eu.chisinau.md горожане могут сообщить об обнаружении новых локаций этого растения. Мы знаем, что амброзия вредит здоровью многих людей, и продолжаем её уничтожать, но действий только Кишинёва недостаточно! – подчеркнул Ион Чебан.

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