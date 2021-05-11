Ион Чебан: Академик Георге Палади – образец для следующих поколений врачей

Ион Чебан: Академик Георге Палади – образец для следующих поколений врачей

Сегодня состоялось торжественное открытие барельефа в честь Георге Палади на главном фасаде Муниципальной клинической больницы №1.

Принявший участие в этом мероприятии генеральный примар муниципия Ион Чебан признался, что для него большая честь встречаться с личностями, которые творят историю.

Академик Георге Палади – учёный, который остаётся образцом для следующих поколений врачей. Желаю профессору долгих лет и здоровья, чтобы он пользовался признательностью и уважением медицинского сообщества и пациентов. Я рад, что в прошлом году мы смогли назвать лечебное учреждение в честь выдающегося врача, отца этой больницы, – сказал градоначальник.

В сентябре нынешнего года по случаю 60-летия Муниципальной клинической больницы имени Георге Палади будет открыт бюст академика.

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