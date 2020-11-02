Ион Чебан: За порядком на выборах в Кишинёве следили 1180 сотрудников столичной полиции

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Было зарегистрировано 30 нарушений – на 50% меньше, чем на парламентских выборах прошлого года. Об этом заявил генеральный примар Кишинёва Ион Чебан.

Он отметил, что вчера порядок на избирательных участках в муниципии обеспечивали 1180 сотрудников столичной полиции.

– Проведение честных и свободных выборов – это принцип демократии. Это вчера было продемонстрировано и в столице. Хочу поблагодарить всех, кто вышел на голосование, потому что от этого зависит будущее нашей страны. Во втором туре президентских выборов примария и сотрудники правоохранительных органов обязательно будут следить за тем, чтобы процесс был свободным и безопасным, – заверил градоначальник.

Накануне в Молдове состоялся первый тур президентских выборов. Второй пройдёт через две недели – 15 ноября.

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