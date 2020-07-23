Инженера из Молдовы приговорили в Италии к 3 годам тюрьмы за производство оружия

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Инженер из Молдовы был приговорён к 3 годам лишения свободы в Италии после того, как он со своими сообщниками построил танк.

Как сообщают итальянские СМИ, группировку задержали в то время, когда они работали над изготовлением двух пушек, которые должны были быть установлены на гусеничном бульдозере. Боевая машина также была оснащена щитом в области кабины, передаёт unimedia.info.

Известно, что молдаванин проживал в итальянском городе Кремона. Он и семеро его сообщников были приговорены к 3 годам тюрьмы за незаконное производство оружия.

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