Инвестиции в инфраструктуру побуждают иностранных предпринимателей открывать в Молдове новые рабочие места

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Премьер-министр Ион Кику сегодня проинспектировал региональную дорогу G-92 Бэлэурешть-Маринич-Шишкань-M1. 13 км этой трассы были капитально отремонтированы, по всей протяженности дороги построена водоотводная система, обустроены тротуары и въезды во дворы.

Как сообщили в Управлении правительства по связям с прессой и протоколу, всего на работы по ремонту трассы из Дорожного фонда было потрачено около 63 млн леев. Местная администрация предложила проложить еще 9 км, которые соединят эти три населенных пункта с трассой Кишинев-Леушены.

По словам госсекретаря Минэкономики Анатола Усатого, для этого участка должен быть завершен технический проект, в следующем году он будет включен в программу «Хорошие дороги». В целом для населенных пунктов Ниспоренского района, задействованных в проекте модернизации национальной дорожной инфраструктуры, выполнено всё проектирование, кроме села Чутешть.

Затем премьер проинспектировал обновленную дорогу Обилень-Немцень в Хынчештском районе. Здесь отремонтировано 1,2 км, на работы из Дорожного фонда дополнительно было выделено 4,6 млн леев.

⁃ Рад видеть, что там, где были завершены работы по ремонту дороги, упор был сделан на качество. Теперь люди могут пользоваться хорошими дорогами в своих населенных пунктах. Только так, модернизируя инфраструктуру, мы сможем привлечь в страну иностранные инвестиции и побудить наших граждан оставаться дома, – подчеркнул премьер.

Примером в этом плане может послужить итальянский инвестор Саверио Себастеньели, открывший в селе Обилень Хынчештского района обувную фабрику. Бизнесмен начал свой бизнес в 2015 году, создав в этом населенном пункте 360 рабочих мест. Воодушевленный модернизацией дороги и началом проекта по водоснабжению, итальянский инвестор намерен в будущем расширить свой бизнес и удвоить количество вакансий.

Во время бесед с представителями МПУ Хынчештского и Ниспоренского районов премьер-министр высказался за то, чтобы, начиная со следующего года, деньгами, ежегодно выделяемыми правительством на строительство дорог, управляли в соответствии с потребностями населенных пунктов.

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