Инвестиции в инфраструктуру и рост зарплат: Кику рассказал о результатах первого года деятельности и озвучил планы на 2021-й (ВИДЕО)

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Правительство планирует в будущем году больше инвестировать в инфраструктуру. Об этом заявил Ион Кику во время презентации отчета о деятельности за год. Глава правительства уточнил, что в этой цели были подписаны соглашения со многими внешними партнёрами. Также продолжится рост зарплат для сотрудников бюджетного сектора – в приоритетном порядке в образовании и здравоохранении.

Подводя итоги первого года на посту премьер-министра, Ион Кику отметил, что главным вызовом в 2020-м стала пандемия, затронувшая экономики всех государств. Несмотря на это, власти нашей страны смогли выполнить все взятые на себя обязательства, обеспечить финансовую стабильность и непрерывную выплату пенсий и зарплат. Помогли и пострадавшим от пандемии фермерам.

– Если говорить об экономике, мы помогли тем, кто работает официально и платит налоги. Впервые в истории РМ мы возвращаем накопленный внутри страны НДС. Мы начали этот процесс сейчас и надеемся завершить его к 2030 году, чтобы вернуть экономическим агентам накопленные годами 7 млрд леев. За счёт государственного бюджета покрываются ставки по кредитам. 300 миллионов леев дополнительно выделили аграриям, – рассказал премьер.

Напомнил Кику и о повышении на 40% зарплат медицинских работников. Глава правительства заверил, что данные действия продолжатся и затронут в будущем году всех бюджетников. Это, отметил он, уже согласовано с МВФ. В то же время приоритетом правительства остаётся модернизация инфраструктуры.

– Мы продолжим инвестировать в инфраструктуру, чтобы придать импульс экономике. Не будем повышать налоги, как думают некоторые, и, что важно, продолжим стимулировать создание рабочих мест, привлекательных в том числе для диаспоры и для молодых специалистов, – добавил он.

Важным для правительства Кику было и восстановление отношений с внешними партнёрами. Большая помощь была оказана нашей стране Российской Федерацией, а в марте была успешно завершена программа финансирования с МВФ. В декабре будет подписано новое соглашение с Фондом, передаёт “НТВ Молдова”.

Правительство Иона Кику вступило в должность 14 ноября 2019 года.

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