Инвестиции для создания рабочих мест и гранты для стартапов: Додон рассказал о планах Молдавско-Российского делового союза

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Официальный запуск этой организации, как отметил Игорь Додон, состоится в конце января. В рамках передачи на телеканале “НТВ Молдова” он рассказал, какие задачи ставит перед собой в качестве руководителя Союза.

По словам Додона, переговоры о проектах, которые могут быть реализованы в Молдове, ведутся с очень влиятельными российскими предпринимателями. Один из них – Алексей Репик, владелец самой крупной фармацевтической компании в России и Европе.

– Моя цель – убедить в течение следующего года приехать к нам и инвестировать как минимум 3-4 крупных, стратегических предпринимателей, которые могут открыть большие производства в Молдове. Речь идёт о создании сотен, даже тысяч рабочих мест…Это будет сложно, учитывая антироссийскую направленность действующего правительства, но я рассчитываю на свой опыт и имеющиеся связи, – рассказал Додон.

Ещё одна задача – помочь экономическим агентам из РМ найти партнёров в РФ. Желающих, как отметил Додон, уже много. Кроме того, уже в феврале-марте пройдёт конкурс грантов для стартапов молодых предпринимателей.

– Это нечто новое для Республики Молдова. Обычно этим занимались разные НПО, финансируемые США, Евросоюзом и т.д. Это инициатива наших партнёров – экономических агентов из РФ, которые хотят открыть для себя новые направления в РМ и готовы инвестировать, – подчеркнул председатель Молдавско-Российского делового союза.

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