Интуиция не подвела: продавец телефона едва не стал жертвой афериста

Интуиция не подвела: продавец телефона едва не стал жертвой афериста

Объявление о продаже IPhone 11 Pro житель села Ближний Хутор разместил в газете. Потенциальный покупатель позвонил поздно вечером. Звонивший объяснил, что сам не местный, но как раз будет проездом в Тирасполе и хочет посмотреть гаджет. Встретиться договорились на окраине города.

Продавец был удивлён: покупатель не подъехал на машине, а подошёл. Рассмотрев товар, он передал деньги – 1300 долларов США.

Бдительный гражданин отказался принимать валюту, не проверив. Вместе они направились в обменно-валютный пункт. Кассир выявил признаки подделки и нажал тревожную кнопку. Наряд охраны прибыл через несколько минут, но злоумышленника на месте уже не было, пишет mvdpmr.org.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. 100-долларовые банкноты изъяты и направлены на экспертизу.

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