Интерпол отказался объявить Плахотнюка в международный розыск

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Интерпол отказался включить бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка в список лиц, объявленных в международный розыск. Об этом организация оповестила вчера, 23 июля, Генеральную прокуратуру РМ.

Как отмечает ГП, Интерпол не мотивировал свой отказ. В связи с этим Генеральная прокуратура обратится в Управление международного полицейского сотрудничества Генинспектората полиции, чтобы узнать причины данного решения.

– В зависимости от ответа Прокуратура решит, как действовать дальше, – говорится в заявлении для прессы ГП.

Тем временем, отмечают в ведомстве, продолжается сбор доказательств вины Плахотнюка в инкриминируемых ему преступлениях.

– Прокуратура готова предоставить дополнительные доказательства на каждый отказ со стороны партнеров, чтобы убедить их, что обвиняемый является одним из бенефициаров кражи миллиарда. Деятельность преступной группировки, которую возглавлял Владимир Плахотнюк, и “кража века” как ее составная часть – одни из самых сложных дел, которые когда-либо вела Прокуратура, но и наиболее значимых с финансовой точки зрения для всего общества, – отмечается в декларации.

Напомним, месяц назад Генеральная прокуратура отправила США пакет документов с просьбой экстрадировать бывшего лидера ДПМ для его привлечения к уголовной ответственности в Республике Молдова. Его обвиняют в создании и управлении ОПГ, мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.

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