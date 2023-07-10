Интернет-трафик в роуминге вырос в 20 раз для пользователей из Молдовы в Румынии

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В 2022 году интернет-трафик в роуминге увеличился в 20 раз для пользователей из Молдовы в Румынии, и почти в 3 раза для пользователей из Румынии в Молдове. Это произошло благодаря взаимному снижению тарифов на роуминг в обеих странах.

Что касается двусторонних международных звонков, снижение тарифов, за некоторыми исключениями, оказалось ниже ожиданий. Динамика потребления была скромной: рост на 25-27% по числу минут и опережающий рост числа уникальных пользователей, совершающих такие звонки — на 32-46%. Такие данные представило Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Румынское и молдавское правительства 11 февраля 2022 года подписали соглашение о снижении тарифа на международный роуминг и звонки между двумя странами. Договор вступил в силу 25 марта 2022 года, пишет yellowpages.md.

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