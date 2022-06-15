Internet Explorer ушел на покой. Microsoft прекратила поддержку легендарного браузера

Internet Explorer ушел на покой. Microsoft прекратила поддержку легендарного браузера

Компания Microsoft объявила о прекращении работы браузера Internet Explorer. 

На смену Internet Explorer придёт браузер Edge. Он появился ещё в 2015 году. Microsoft утверждает, что Edge “более быстрый, безопасный и современный, чем IE”, передает hi-tech.mail.ru.

Internet Explorer появился 26 лет назад в Windows 95. С тех пор он использовался во всех новых операционных системах компании. С каждым годом репутация браузера портилась, в сети над ним шутили, и при установке Windows использовали только для запуска других браузеров.

На начальных этапах при входе в Internet Explorer пользователи будут перенаправлены в Edge. Затем браузер перестанет запускаться и пользоваться им будет невозможно. Те, кто использовал Internet Explorer как основной браузер, не почувствуют разницы при переходе, так как все необходимые технологии и движки “перекочуют” в Edge.

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