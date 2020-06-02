Интересующиеся политикой выпускники молдавских вузов смогут пройти стажировку в бундестаге

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Выпускники высших учебных заведений Республики Молдова, которые интересуются политикой и хорошо владеют немецким языком, могут подать заявку на стажировку в Германском бундестаге. Досье необходимо отправить до 31 июля 2020 года.



По данным посольства Германии в Молдове, бундестаг приглашает студентов молдавских вузов на 5-месячную стажировку, которая будет проходить в кабинете немецкого депутата. Таким образом, участники программы смогут ознакомиться с системой немецкого парламентаризма, с процессом принятия решений и набрать практический опыт в законодательной сфере, передаёт moldpres.md.

Программа продлится с 1 марта по 31 июля 2021 года. Участники получат ежемесячную стипендию в размере 500 евро, бесплатное проживание и страховку. Заявители должны родиться после 1 марта 1990 года и хорошо владеть немецким языком. Подробную информацию о программе, условиях участия, порядке подачи досье и отборе можно найти на сайте http://www.bundestag.de/ips. Полное досье необходимо отправить до 31 июля 2020 года.

Стоит отметить, что с 2008 года уже более 34 молодых людей из Молдовы воспользовались возможностью пройти практику в Германском бундестаге. Ежегодно в программе принимают участие около 120 человек из разных стран.

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