Авторский комментарий политолога, депутата ПСРМ от первого лица.

Председатель Европейской народной партии Дональд Туск потребовал у ЛДПМ, ППДП и ПДС срочно объединиться вокруг единого кандидата, намекая на Санду.

Посол ЕС Петер Михалко потребовал обеспечить условия для голосования диаспоры, намекая на новые участки в ЕС.

Посол США Дерек Хоган заявил, что Молдове нужны честные люди у власти. Намек тонкий: нынешние не честные. Майя честная. Шор не даст соврать.

Майя Санду выразила озабоченность, что молдаване из Приднестровья участвуют в выборах. Ну, вы поняли: участвовать должны только молдаване из ЕС. Также она сказала, что США только ей выдадут Плахотнюка!

Вместе все эти граждане выразили опасение по поводу возможного вмешательства извне в молдавские выборы. Интересно, о ком это они?