Инструктор автошколы попался пьяным за рулём

Инструктор автошколы попался пьяным за рулём

Накануне ​​на участке трассы Вадул-луй-Водэ – Кишинёв патрульные остановили хаотично двигавшийся автомобиль.

Как оказалось, 40-летний водитель находился в состоянии опьянения. Тест показал 1,04 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль принадлежит автошколе, где работает мужчина. Транспортное средство отвезли на спецстоянку, в отношении водителя составили протокол.

Стоит отметить, что всего за минувшие выходные на дорогах страны сотрудники НИОБ выявили 54 нетрезвых автовладельцев.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md