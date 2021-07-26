Инструктор автошколы попался пьяным за рулём

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Накануне ​​на участке трассы Вадул-луй-Водэ – Кишинёв патрульные остановили хаотично двигавшийся автомобиль.

Как оказалось, 40-летний водитель находился в состоянии опьянения. Тест показал 1,04 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Автомобиль принадлежит автошколе, где работает мужчина. Транспортное средство отвезли на спецстоянку, в отношении водителя составили протокол.

Стоит отметить, что всего за минувшие выходные на дорогах страны сотрудники НИОБ выявили 54 нетрезвых автовладельцев.

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