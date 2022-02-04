Инспекторы НАБПП сняли с продажи партию злаковых батончиков

Инспекторы НАБПП сняли с продажи партию злаковых батончиков

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов провело служебное расследование и изъяло с рынка партию из 720 штук злаковых батончиков.

В продукции „Bakalland Baton YEMGO czekoladowo – bakaliowy 1/40g”, завезённой из Польши, обнаружили наличие посторонних предметов. Инспекторы агентства приняли необходимые меры и изъяли из торговых точек несоответствующий продукт, пишет jurnal.md.

Впоследствии не соответствующий требованиям лот будет уничтожен.

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