Инспекторы НАБПП проверили объекты общепита: какие нарушения выявлены (ФОТО)

0

Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с 22 по 29 июля провели проверки заведений общепита.

Как сообщили в НАБПП, в общей сложности прошли 92 проверки, по результатам которых инспекторы вынесли 31 предписание и составили 27 протоколов о нарушениях.

Среди обнаруженных несоответствий числятся:

продажа продуктов с истёкшим сроком годности;

товары с неправильной маркировкой;

ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние;

несоблюдение санитарных норм сотрудниками;

отсутствие ценников;

отсутствие документов о происхождении товара и пр.

Несоответствующую продукцию было решено изъять.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.