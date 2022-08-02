Инспекторы НАБПП проверили объекты общепита: какие нарушения выявлены (ФОТО)

Инспекторы НАБПП проверили объекты общепита: какие нарушения выявлены (ФОТО)

Сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов с 22 по 29 июля провели проверки заведений общепита.

Как сообщили в НАБПП, в общей сложности прошли 92 проверки, по результатам которых инспекторы вынесли 31 предписание и составили 27 протоколов о нарушениях.

Среди обнаруженных несоответствий числятся:

  • продажа продуктов с истёкшим сроком годности;
  • товары с неправильной маркировкой;
  • ненадлежащее санитарно-гигиеническое состояние;
  • несоблюдение санитарных норм сотрудниками;
  • отсутствие ценников;
  • отсутствие документов о происхождении товара и пр.

Несоответствующую продукцию было решено изъять.

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