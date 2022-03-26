Инспекторы НАБПП провели массовые рейды: изъята просрочка, выписаны штрафы

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В период с 18 по 24 марта сотрудники Национального агентства по безопасности пищевых продуктов провели 210 проверок, в том числе в 51 торговом центре, 16 заведениях общественного питания, 63 общеобразовательных учреждениях, а также на складе и рынке, в центре временного размещения и социальной столовой.



В результате были выявлены следующие нарушения:

продажа продуктов питания и алкоголя с истёкшим сроком годности;

отсутствие информации о производителе;

неправильная маркировка пищевых продуктов.

Кроме того, при проведении контрольной закупки был выявлен факт мошенничества с расчётом, сдачей и оплатой. В связи с выявленными нарушениями инспекторы НАБПП выписали 57 рекомендаций и составили 28 протоколов. Также была прекращена деятельность трёх торговых центров. Ненадлежащие продукты были изъяты.

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