Инспекторы Евросоюза прибыли в Россию для оценки “Спутника V”

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Инспекторы Европейского агентства по лекарственным средствам находятся в России, куда прибыли для ознакомления с производством и результатами клинических испытаний препарата от коронавируса “Спутник V”.

Об этом сообщил шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём, передаёт tass.ru.

Это инспекторы из трёх разных стран. Это часть процесса утверждения. Не только проверка производства, но и проверка клинических испытаний, – отметил он.

Если российский препарат одобрят, он может быть поставлен в Швецию уже в июне. По словам Бергстрёма, сейчас ведутся переговоры со шведской компанией о производстве вакцины в королевстве.

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