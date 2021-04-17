Инспекторы ЕС планируют поехать в Россию для оценки “Спутника V”

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Несколько стран Евросоюза ведут переговоры о закупке российской вакцины от коронавируса “Спутник V”. Инспекторы сообщества отправятся в РФ для оценки препарата в начале мая.

Об этом рассказал шведский правительственный координатор по вакцинам Рикард Бергстрём, передаёт tass.ru.

Не исключено, что мы поставим вакцину в Швецию. Несколько стран ЕС ведут переговоры о “Спутнике V”. Инспекторы поедут в Россию в начале мая, – отметил он.

Бергстрём сообщил, что необходимым условием для начала использования вакцины является одобрение ЕС. По его словам, для этого следует провести инспекцию производственных площадок в РФ, а также изучить результаты клинических испытаний.

Не исключено, что мы доставим вакцину “Спутник V” в Швецию. Это может произойти в июне-июле, – пояснил координатор.

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