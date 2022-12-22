Инспекторы ANTA будут носить нательные камеры

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Инспекторов Национального агентства автомобильного транспорта (ANTA) оснастят переносными нательными камерами.

Как уточнили в ведомстве, внедрение портативной системы видеонаблюдения повысит степень ответственности как сотрудников, так и перевозчиков, и будет способствовать прозрачности деятельности ANTA.

Внедрение данного механизма будет способствовать повышению профессионализма и стимулированию сотрудников ANTA действовать в соответствии с нормативными актами; предотвращению, мониторингу и сокращению конфликтов и инцидентов при исполнении служебных обязанностей; повышению уровня защиты и обеспечению безопасности сотрудников и граждан; укреплению потенциала по предупреждению и борьбе с коррупцией, – уточнили в ANTA.

Нательные камеры будут размещены на видном месте и будут использоваться открыто, о чём в обязательном порядке инспекторы проинформируют граждан, пишет moldpres.md.

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