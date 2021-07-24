Инспекторы ANSA выявили у агента более 1,5 тонн мяса с сальмонеллой

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Инспекторы Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обнаружили и изъяли у экономического агента из Бельц 1 600 кг некачественной продукции.

Специалисты взяли пробы из подозрительной партии куриного мяса и отправили их в лаборатории. Результаты показали наличие в мясе опасной бактерии Salmonella Enteritidis, пишет unimedia.info.

Всю партию заражённого мяса вывезли и уничтожили в безопасных условиях.

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