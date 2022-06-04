Иностранку с поддельными визами задержали на молдавской границе

Иностранку с поддельными визами задержали на молдавской границе

В пункте пропуска “Паланка-Маяки-Удобное” при въезде в Республику Молдова остановили автомобиль.

В салоне находилась 50-летняя пассажирка – гражданка Великобритании. При проверке проездных документов пограничник заметил в паспорте женщины две сомнительные визы, выданные властями Республики Мали. Иностранка рассказала, что обе визы получила за 200 евро.

Паспорт изъяли и отправили на экспертизу, разбирательство продолжается.

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