Иностранка пыталась незаконно вывезти из Молдовы крупную сумму наличных

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Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам отправила на скамью подсудимых 45-летнюю гражданку Украины, которая пыталась перевезти в Румынию более 12,7 млн ​​леев в иностранной валюте.

При пересечении границы гражданка заявила, что ей нечего декларировать. Однако в чемоданах среди личных вещей женщины были обнаружены более 395 000 долларов США и почти 270 000 евро. Валюта была изъята и передана сотрудникам Агентства по возврату имущества, добытого преступным путём (ARBI).

Расследование продолжается.

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