Иностранка попыталась въехать в Молдову по купленным в соцсетях правам

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На КПП “Паланка” остановили 38-летнюю гражданку США. Женщина предъявила сомнительное водительское удостоверение.

При контроле пограничники выяснили, что в документе присутствуют элементы подделки. Гражданка рассказала, что получила документ через посредника за 150 долларов.

Поддельные водительские права были изъяты. Женщина смогла продолжить путь, предъявив другой, подлинный документ.

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