Иностранка попыталась въехать в Молдову по купленным в соцсетях правам

На КПП “Паланка” остановили 38-летнюю гражданку США. Женщина предъявила сомнительное водительское удостоверение.
При контроле пограничники выяснили, что в документе присутствуют элементы подделки. Гражданка рассказала, что получила документ через посредника за 150 долларов.
Поддельные водительские права были изъяты. Женщина смогла продолжить путь, предъявив другой, подлинный документ.
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