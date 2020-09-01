Иностранец утонул в Днестре

Иностранец утонул в Днестре

Трагедия произошла сегодня на городском пляже Бендер.

27-летний гражданин Таджикистана приехал в Приднестровье погостить. Вместе с другом с утра он отдыхал на пляже. Мужчина зашел в реку и отдалился на большое расстояние от берега, попал в яму и ушёл под воду. Больше его никто не видел.

Водолазы-спасатели проводят розыскные мероприятия по обнаружению в реке тела утонувшего мужчины.

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