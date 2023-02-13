Иностранец решил пересечь молдавскую границу с поддельным документом

Иностранец решил пересечь молдавскую границу с поддельным документом

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Леушены”.

На выезде из РМ сотрудники Пограничной полиции проверили пассажиров рейса «Кишинёв-Бухарест». В результате у 23-летнего иностранца были обнаружены водительские права, выданные властями Великобритании. После тщательной проверки документа было установлено, что он поддельный.

Мужчина признался, что купил удостоверение, когда находился в Швеции. Недействительный документ был изъят.

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