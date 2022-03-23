Иностранец пытался пересечь молдавскую границу с поддельным водительским удостоверением

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Инцидент произошёл в пункте пропуска «Кагул».

Пограничники остановили автомобиль с украинскими номерами под управлением гражданина Туркменистана. Мужчина с семьёй направлялся транзитом через РМ в Турцию.

При проверке у инспектора возникли подозрения насчёт водительского удостоверения. Как оказалось, в документе не было указано ни одно государство, выдавшее права. Иностранец рассказал, что получил удостоверение в Украине и не подозревал, что оно поддельное.

Документ изъяли и отправили на экспертизу. Водителю разрешили продолжить путь в качестве пассажира.

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