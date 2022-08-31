Иностранец пытался пересечь молдавскую границу с двумя поддельными документами

Иностранец пытался пересечь молдавскую границу с двумя поддельными документами

Случай был зарегистрирован в пункте пропуска “Скуляны”.

На выезде из Молдовы пограничники проверили 24-летнего гражданина Индии, следовавшего в Румынию. Мужчина предъявил в числе других документов два водительских удостоверения. Оба содержали признаки подделки.

Пассажир признался, что одни водительские права купил в Интернете за 90 евро, а вторые распечатал на принтере с сайта официального учреждения после того, как потерял подлинные.

В отношении нарушителя проводится разбирательство.

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