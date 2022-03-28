Иностранец предъявил пограничникам поддельные права, по которым ездил 20 лет

Иностранец предъявил пограничникам поддельные права, по которым ездил 20 лет

Гражданин Украины при пересечении молдавской границы предъявил поддельные литовские права.

Инцидент зарегистрировали на КПП “Паланка-Маяки-Удобное”. 42-летний гражданин Украины направлялся с семьёй в Польшу. Предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным. По словам мужчины, он подозревал, что документ фальшивый, однако всё равно решил им воспользоваться, так как оригинальное удостоверение осталось в Херсоне.

Документ изъяли и отправили на экспертизу. Гражданин продолжил путь в качестве пассажира.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md