Иностранец предъявил пограничникам поддельные права, по которым ездил 20 лет

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Гражданин Украины при пересечении молдавской границы предъявил поддельные литовские права.

Инцидент зарегистрировали на КПП “Паланка-Маяки-Удобное”. 42-летний гражданин Украины направлялся с семьёй в Польшу. Предъявленное им водительское удостоверение оказалось поддельным. По словам мужчины, он подозревал, что документ фальшивый, однако всё равно решил им воспользоваться, так как оригинальное удостоверение осталось в Херсоне.

Документ изъяли и отправили на экспертизу. Гражданин продолжил путь в качестве пассажира.

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