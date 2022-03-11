Иностранец предъявил на границе фальшивые права

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Инцидент произошёл накануне вечером. К КПП “Паланка-Маяки-Удобное” подъехал автомобиль Toyota Land Cruiser.

За рулём находился 47-летний гражданин Грузии. При проверке документов оказалось, что водительские права не являются подлинными. Объяснить случившееся гражданин не смог и заявил, что получил удостоверение законно.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, ведётся разбирательство.

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