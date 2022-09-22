Иностранец предъявил молдавским пограничникам купленные в соцсетях права

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Инцидент зарегистрировали на КПП “Паланка”.

К линии пограничного контроля подъехал автомобиль. За рулём находился 51-летний гражданин Израиля. Мужчина предъявил водительское удостоверение, не признанное ни одним государством. В ходе расспросов удалось установить, что иностранец купил права за 100 долларов через посредника в социальных сетях.

Недействительный документ изъяли. Мужчина предъявил подлинные израильские права, после чего ему было разрешено пересечь государственную границу.

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