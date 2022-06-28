Украинец попытался въехать в Молдову по поддельным правам

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Случай зарегистрировали вчера днём в пункте пропуска “Паланка – Маяки-Удобное”.

На въезде в Молдову остановили 25-летнего водителя из Украины. В ходе проверки выяснилось, что водительское удостоверение содержит признаки подделки. Мужчина настаивал, что права были получены законным путём.

Сомнительный документ отправили на экспертизу, а гражданину было отказано во въезде в Молдову.

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