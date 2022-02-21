Иностранец попытался въехать в Молдову по фальшивому паспорту

Иностранец попытался въехать в Молдову по фальшивому паспорту

Сегодня в столичном аэропорту сотрудники Пограничной полиции задержали гражданина Узбекистана. Мужчина предъявил мексиканский паспорт с явными признаками подделки.

28-летний гражданин сообщил, что родился в Узбекистане, хотя в мексиканском паспорте была указана Российская Федерация. Более того, мужчина не знал испанского языка.

При нём обнаружили и паспорт, выданный узбекскими властями. Документы изъяли, а гражданину было отказано во въезде в Республику Молдова.

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