Гражданин Украины незаконно пересёк молдавскую границу

Гражданин Украины незаконно пересёк молдавскую границу

Инцидент произошёл в пункте пропуска “Вулканешты”. Мужчина объяснил свой поступок запретом на выезд из Украины.

Утром 1 ноября пограничный патруль заметил транспортное средство, двигавшееся к границе. За рулём находился гражданин Молдовы, а в качестве пассажира – 54-летний гражданин Украины. Как было установлено, последний не имел права покидать территорию соседней страны.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, обстоятельства выясняются.

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