Иностранцев, которым отказано во въезде в Молдову, будут отправлять в центр временного размещения

0

С 31 мая по 2 июня граждан, которым будет отказано во въезде в Молдову, будут отправлять в центр временного размещения. Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению Медиа-группы новостей о саммите Европейского политического сообщества, мера будет применена в контексте закрытия национального воздушного пространства во время саммита 1 июня, когда деятельность авиаперевозчиков в Кишиневском международном аэропорту будет приостановлена, соответственно, будет невозможно немедленно покинуть страну. Таким образом, иностранцы, которым по разным причинам не был разрешен въезд в Республику Молдова, будут отправлены в Центр временного размещения, передает moldpres.md.

Перевозку людей в центр обеспечит Пограничная полиция. Расходы на питание и медицинскую помощь возьмет на себя Генеральный инспекторат по миграции, а расходы на размещение возьмет на себя авиакомпания, которая обеспечила им перелет.

В целях обеспечения авиационной безопасности полеты всех гражданских воздушных судов будут запрещены во всем воздушном пространстве Республики Молдова с 00.00 1 июня (по местному времени) до 7.00 2 июня (по местному времени), за исключением официальных самолетов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.